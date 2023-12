Quando esce South of Midnight di Compulsion Games? C'è una finestra di lancio

Lo scorso giugno è stato annunciato South of Midnight, la nuova avventura di Compulsion Games. In quell'occasione gli autori di We Happy Few non hanno rivelato quando il loro prossimo gioco sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S, ma forse qualcosa si sta muovendo in tal senso.

Stando infatti a quanto riportato nel curriculum di Brad Hildebrand, South of Midnight dovrebbe fare il suo esordio sul mercato nel corso del 2024: si tratta di una finestra non solo molto ampia ma anche generica, tuttavia finora Compulsion Games non ha mai confermato ufficialmente l'anno d'uscita del suo nuovo progetto, e questo è dunque un primo concreto indizio sul fatto che l'opera potrebbe arrivare entro un anno, forse anche nel giro di qualche mese.

L'attesa nei confronti del gioco è comunque già molto tangibile: South of Midnight ha trionfato ai Clio Awards e Compulsion Games si sta espandendo per gestire al meglio lo sviluppo del progetto, Action/Adventure in terza persona ambientato in una New Orleans alternativa e dai toni fortemente fiabeschi che punta ad offrire ai giocatori un "avvincente racconto popolare moderno". Oltre che su PC e Xbox Series X/S, ricordiamo che South of Midnight sbarcherà anche su Xbox Game Pass subito al day one, mentre nessuna versione Xbox One è in programma.