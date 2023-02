Quando esce la Special Demo di Resident Evil 4 Remake?

Durante lo State of Play di febbraio, Capcom ha mostrato un nuovo video gameplay di Resident Evil 4 Remake annunciando anche l'arrivo di una Demo Speciale. Ma quando esce la versione demo su PC e console?

Purtroppo ad oggi non abbiamo informazioni precise a riguardo dal momento che il publisher non si è sbottonato sulla data di uscita della demo di Resident Evil 4 Remake, limitandosi a dichiarare che "la Special Demo arriverà prossimamente", senza rivelare ulteriori dettagli.



Con il gioco completo in arrivo a fine marzo, è probabile che la demo possa arrivare all'inizio del mese, idealmente due o tre settimane prima del debutto di Resident Evil 4 Remake. Non è chiaro se la Special Demo sarà una esclusiva temporale console PlayStation o se arriverà in contemporanea anche su PC e console della famiglia Xbox.



Anche i contenuti non sono noti ma il fatto che Capcom parli di Special Demo farebbe pensare ad una versione di prova a tempo o magari con contenuti esclusivi rispetto al gioco finale. Non ci resta che aspettare per saperne di più, nel frattempo la casa di Osaka ha confermato che Resident Evil 4 Remake supporterà la VR, contenuti in Realtà Virtuale sono in fase di sviluppo per PlayStation VR2.