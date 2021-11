Quando esce Spider-Man in Marvel's Avengers su PS4 e PS5?

Square Enix e Crystal Dynamics stanno continuando a supportare Marvel's Avengers e una delle prossime novità in arrivo è l'introduzione del personaggio di Spider-Man insieme ad un nuovo arco narrativo. Ma quando sarà disponibile l'Uomo Ragno?

Spider-Man With Great Power Hero (questo il nome del DLC) arriverà il 29 novembre gratis in Marvel's Avengers, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5. A causa degli accordi commerciali siglati tra Square Enix e Sony Interactive Entertainment, l'Uomo Ragno non sarà disponibile su PC e console della famiglia Xbox. Insieme a Spider-Man verrà introdotto il Avengers anche il contenuto Klaw's Raid con protagonista Black Panther, questo sarà disponibile sempre dal 29 novembre su tutte le piattaforme, dunque anche PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Spider-Man in Marvel's Avengers, abbiamo avuto modo di vedere i contenuti della nuova patch in attesa di poter scaricare e provare l'aggiornamento. Spider-Man è una delle più grandi novità di Marvel's Avengers, i fan dell'Uomo Ragno attendevano il debutto del personaggio sin dal lancio del gioco, in leggero ritardo sulla tabella di marcia, Spidey è ora pronto a fare la sua comparsa insieme ai vendicatori nel più recente gioco di Crystal Dynamics.