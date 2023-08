Quando esce STALKER 2: Heart of Chornobyl? L'attesa si è allungata

Sono passati tredici anni dall'annuncio di S.T.A.L.K.E.R. 2 e da allora GSC World ne ha passate di tutti i colori. Considerato che il nome del gioco circola da quasi tre lustri, è lecito chiedersi quando avremo finalmente modo di giocare allo sparatutto in prima persona. Ebbene, ci duole comunicarvi che l'attesa si è appena fatta ancora più lunga.

Quando esce S.T.A.L.K.E.R. 2: The Heart of Chornobyl?

Nei giorni della Gamescom 2023 è emerso che S.T.A.L.K.E.R. 2: The Heart of Chornobyl è stato rinviato ancora una volta. Fino a pochi giorni addietro atteso entro la fine del 2023, lo sparatutto in prima persona di GSC Game World è ora programmato per il primo trimestre del 2024 su Xbox Series X|S e PC - come indicato chiaramente in alto a sinistra sul sito ufficiale di STALKER 2.

Gli sviluppatori ucraini, reduci da un paio d'anni tutt'altro che semplici, hanno evidentemente bisogno di altro tempo per ultimare i lavori su gioco, che alla Gamescom 2023 si è effettivamente presentato in uno stato ancora acerbo, seppur ricco di potenzialità. Leggete la nostra anteprima di TALKER 2: Heart of Chornobyl per approfondire la questione.

La storia finora

S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato annunciato nel 2010 e promesso per il 2012, ma i guai finanziari dello studio, i susseguenti licenziamenti e la chiusura dello studio hanno fatto naufragare i piani. La software house si è poi riformata nel 2014, ma S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato ri-annunciato solo nel 2018, tra l'altro quando si trovava ancora in uno stato embrionale (c'erano solamente dei documenti di design). Nell'agosto del 2021 gli sviluppatori sono passati dall'Unreal Engine 5 a partire dall'UE4 e tutto sembrava procedere bene verso la data di lancio annunciata del 28 aprile 2022...

Ma poi c'è stata la guerra. Nel febbraio del 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina. Minacciata dai bombardamenti, GSC World si è vista costretta a lasciare Kyiv e ad interrompere lo sviluppo di STALKER 2, per poi riprenderlo solo due mesi più tardi tra tante difficoltà a Praga. Uno sviluppatore è persino morto durante i combattimenti. A seguito dell'invasione subita dalla Russia, GSC Game World ha inoltre deciso cambiare il sottotitolo del gioco, modificandolo da Heart of Chernobyl ad Heart of Chornobyl in modo da aderire alla pronuncia ucraina, e di bloccare la distribuzione di STALKER 2 in Russia, promettendo rimborsi a tutti i giocatori del paese. A complicare ulteriormente la situazione ci sono stati degli attacchi hacker, che hanno portato alla luce una vecchia build del gioco, con annesse richieste di riscatto. Insomma, i problemi non sono affatto mancati...