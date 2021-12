Quando esce Star Wars Eclipse di Quantic Dream?

Uno degli annunci più discussi ed apprezzati dei The Game Awards 2021 è stato Star Wars Eclipse, il nuovo titolo di Quantic Dream che racconterà una storia inedita ambientata nell'epoca dell'Alta Repubblica, circa due secoli prima delle vicende di Star Wars: La Minaccia Fantasma.

L'opera avrà una componente narrativa molto marcata, con i giocatori che, come da tradizione nei progetti dello studio francese, dovranno prendere numerose scelte cruciali che modificheranno radicalmente l'evolversi della vicenda. Ma quando esce Star Wars Eclipse? Quantic Dream non ha specificato una finestra di lancio, aggiungendo che il gioco è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Secondo il noto insider Tom Henderson, però, Star Wars Eclipse non uscirà prima del 2024, ci vorranno almeno 3 o 4 anni prima di vederlo sul mercato.

Per Henderson il team starebbe incontrando alcune difficoltà nello sviluppo in quanto il Quantic Dream Engine non è studiato per essere sfruttato per la creazione di giochi open world, come sarà appunto Eclipse. L'azienda inoltre sarebbe alla ricerca di almeno 60 nuovi dipendenti per lavorare al progetto. Si resta nel campo delle ipotesi fino a quando Quantic Dream o Lucasfilm Games non forniranno maggiori dettagli, ma sembra assai probabile che si dovrà attendere a lungo prima di vedere questa nuova avventura nell'universo di Star Wars.

Intanto le prime voci di corridoio hanno già iniziato a diffondersi: Star Wars Eclipse sarà ispirato a The Last of Us, stando a quanto riferito da un insider.