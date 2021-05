Quando esce Star Wars Jedi Fallen Order 2 di Electronic Arts?

Proprio oggi cadono le celebrazioni dello Star Wars Day, evento dedicato al celeberrimo franchise Sci-Fi ideato da George Lucas, e gli appassionati videoludici non possono che tornare a chiedersi quando assisteremo finalmente all'annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order 2.

L'action game sviluppato da Respawn Entertainment è stato accolto calorosamente da critica e pubblico, e dopo anni di trasposizioni videoludiche altalenanti, quantomeno nell'ambito single player, è infine giunto sul mercato un prodotto targato Star Wars capace di coinvolgere l'utenza tanto sul lato ludico quanto su quello narrativo. È quindi plausibile ipotizzare che un seguito possa presto essere svelato da Electronic Arts.

Pur non avendo mai confermato ufficialmente di essere al lavoro sul progetto, è molto probabile che Respawn stia segretamente dando forma a Jedi Fallen Order 2 tra i suoi studi. La software house, del resto, si è detta recentemente in cerca di nuovo personale per continuare a lavorare sul mondo di Guerre Stellari, e un sequel dell'avventura di Cal Kestis sembra ben più di una possibilità.

Staremo a vedere se Electronic Arts approfitterà del periodo estivo per annunciare Star Wars Jedi Fallen Order 2, di cui sfortunatamente non conosciamo ancora l'eventuale data di lancio. Il publisher statunitense, pur avendo perso l'esclusiva per lo sviluppo di giochi ambientati nell'universo di Guerre Stellari (è ad esempio in sviluppo un nuovo Star Wars open world presso Ubisoft), continua la sua collaborazione con LucasFilm Games, e immaginiamo vorrà espandere ulteriormente quanto già di buono realizzato da Respawn.