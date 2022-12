Quando esce Star Wars Jedi Survivor?

Dopo aver ottenuto grandi consensi con Star Wars Jedi Fallen Order, Electronic Arts e Respawn Entertainment sono pronti a portare avanti la serie con Star Wars Jedi Survivor, l'attesa nuova avventura con protagonista Cal Kestis ambienta cinque anni dopo le vicende del predecessore.

Ai The Game Awards 2022 è stato mostrato il primo video gameplay di Star Wars Jedi Survivor, che promette di espandere le meccaniche viste nel primo gioco della serie. E' stato confermato anche quando uscirà Star Wars Jedi Survivor? La risposta è affermativa: l'Action/Adventure di EA sarà disponibile a partire dal 17 marzo 2023: in questa data il gioco farà il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, cercando così di sfruttare al meglio le capacità tecniche delle piattaforme di attuale generazione.

Per diverse settimane si sono susseguiti diversi rumor riguardo il periodo di lancio per il nuovo gioco di Star Wars, con tante voci di corridoio che indicavano proprio il prossimo marzo come mese scelto dagli sviluppatori per l'esordio di Jedi Survivor sul mercato. EA ha finalmente confermato le indiscrezioni, e dunque si dovranno aspettare ancora pochi mesi prima di vestire nuovamente i panni di Cal.

A proposito del protagonista, Star Wars Jedi Survivor avrà un Cal Kestis più cupo e maturo, come raccontato dal suo interprete Cameron Monaghan.