Quando esce Star Wars Jedi Survivor, il sequel di Fallen Order?

Electronic Arts non ha ancora annunciato il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order ma il giornalista e insider Jeff Grubb non ha dubbi, il gioco esiste e si chiamerà Star Wars Jedi Survivor. Ma quando esce il nuovo gioco di Star Wars?

Anche in questo caso Grubb sente di poter dire la sua e afferma che il nuovo gioco di Respawn Entertainment non arriverà alla fine del 2022 ma uscirà solamente nel corso del 2023 e più precisamente a febbraio o marzo, andando quindi a posizionarsi come uno dei blockbuster in uscita all'inizio del nuovo anno.

Star Wars Jedi Fallen Order è stato lanciato nel mese di novembre, così come tanti altri giochi di Star Wars, pensiamo ad esempio a Battlefront e Battlefront 2, oppure a Star Wars Squadrons. A quanto pare però per Jedi Survivor Electronic Arts vuole tentare una pubblicazione tra l'inverno e la primavera, probabilmente per concedere al team di sviluppo più tempo per completare i lavori, seppur rinunciando alla redditizia finestra di vendite natalizia.

Secondo alcuni rumor Star Wars Jedi Survivor uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, non si tratta quindi di un progetto cross-gen e il gioco non vedrà la luce su PlayStation 4 e Xbox One.