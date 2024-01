Quando esce Star Wars Outlaws? Importanti indizi da una fonte inaspettata

Mentre Ubisoft si affaccia sulle pagine di Kotaku per descrivere l'open world di Star Wars Outlaws come profondamente immersivo, i curatori del blog ufficiale di Disney Parks sorprendono la community condividendo delle importanti precisazioni sulla finestra di lancio di questa importante esperienza action ruolistica.

Nel consueto speciale con i 'buoni auspici' per il 2024, i gestori del sito ufficiale di Disney dedicato ai parchi divertimento a tema del colosso statunitense dell'intrattenimento condividono un messaggio che contribuisce a fare chiarezza sulla finestra di commercializzazione del prossimo videogioco di Ubisoft Massive.

Quasi a voler prendere in contropiede la macchina comunicativa e promozionale di Ubisoft, il team di Disney Parks si dice certo del fatto che "Outlaws, il gioco open world di Star Wars, uscirà più avanti nel 2024".

Il 'late 2024' a cui fa esplicito riferimento il blog di Disney Parks, quindi, conferma in via ufficiosa il lancio del nuovo kolossal sci-fi degli autori di The Division (e del recente Avatar Frontiers of Pandora) entro e non oltre la fine dell'anno appena iniziato, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Restiamo perciò in attesa di un chiarimento definitivo da parte del publisher francese o degli sviluppatori svedesi. Nel frattempo, vi invitiamo a restare su queste pagine per sviscerare tutti i segreti sul nuovo gioco di Massive Entertainment leggendo il nostro speciale dedicato a Star Wars Outlaws, fuorilegge nel primo open world di Guerre Stellari.