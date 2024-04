Quando esce Star Wars Outlaws? Importanti indizi da GameStop USA

Con le fucine digitali di Massive Entertainment che si apprestano a sfornare lo Story Trailer di Star Wars Outlaws, da un negozio statunitense di GameStop rimbalzano in rete degli importanti indizi sulla finestra di lancio di questa attesissima avventura open world.

Con un post condiviso dalle colonne del suo profilo Twitter/X, il giornalista Jordan Maison ha pubblicato sui social una foto che immortala, appunto, uno dei tanti materiali promozionali di Star Wars Outlaws in allestimento nei negozi americani di GameStop.

Lo scatto condiviso da Maison riprende la key art di Outlaws con la scritta 'pre-order now', un dettaglio non secondario che suggerisce l'imminente apertura dei preordini del kolossal sci-fi di Ubisoft. Se confermata, l'imbeccata sulla partenza ormai prossima della fase di preorder di Star Wars Outlaws dovrebbe indicare un lancio del titolo non più tardi di questa estate, o comunque nel corso dei prossimi mesi tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino alle ore 18:00 di giovedì 11 aprile e assistere, finalmente, allo Story Trailer di Star Wars Outlaws. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Star Wars Outlaws, fuorilegge nel primo open world di Guerre Stellari.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su