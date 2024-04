Quando esce Star Wars Outlaws su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S?

Confermando gli ormai inevitabili leak di questa mattina, Ubisoft ha finalmente svelato al grande pubblico il giorno esatto in cui potremo mettere le mani su Star Wars Outlaws, la nuova avventura open world ambientata in una galassia lontana lontana.

Star Wars Outlaws raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 30 agosto 2024 e sarà disponibile nelle sole versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questo significa che non bisognerà attendere moltissimo prima di poter vivere le avventure di Kay Vess e della tenera Nyx, la piccola creatura che l'accompagna e che può essere impiegata in vari modi durante le missioni.

Per chi se lo stesse chiedendo, esiste anche un metodo per giocare con qualche giorno d'anticipo rispetto a tutti gli altri. Seguendo quella che è ormai una tendenza di molti publisher per le produzioni single player (e per alcuni titoli multiplayer), sarà possibile prendere parte all'Accesso Anticipato. Questa fase avrà una durata di tre giorni, quindi si potrà iniziare a giocare a Star Wars Outlaws a partire dal 27 agosto 2024: l'unico requisito consiste nell'acquisto di una delle due versioni più costose del gioco dell'azienda francese, ossia la Gold Edition o la Ultimate Edition. Se volete saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato ai contenuti inclusi nella Standard Edition, nella Gold Edition e nella Ultimate Edition di Star Wars Outlaws, così da valutare quale delle tre acquistare in vista dell'uscita del titolo Ubisoft.

Vi ricordiamo inoltre che con l'abbonamento a Ubisoft+ Premium avrete immediatamente accesso alla Ultimate Edition del gioco e potrete giocarci anche con tre giorni d'anticipo.

