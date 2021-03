Quando esce Starfield? Nel 2021, ribadisce Jeff Grubb

Durante l'ultima puntata del Podcast Gamesbeat Decides, Jeff Grubb è tornato a parlare di Starfield, ribadendo che secondo le informazioni in suo possesso il gioco Bethesda uscirà effettivamente nel corso del 2021, come più volte confermato da lui stesso e da altri insider.

Grubb fa sapere che "Starfield ha buone probabilità di uscire quest'anno" nel caso non dovesse farcela il gioco uscirà al più tardi a marzo 2022. Certa anche la presentazione del gioco nei prossimi mesi, probabilmente nel corso degli eventi estivi come l'E3 Digital oppure in uno dei prossimi Xbox Showcase a cavallo tra giugno e agosto.

Lo stesso Grubb in passato ha rivelato che Bethesda intende seguire per Starfield una linea simile a quella adottata per Fallout 4, annunciato a giugno 2015 e uscito nei negozi a novembre dello stesso anno. C'è da dire che la situazione attuale è molto complicata e Jason Schreier ha dichiarato che nessuna data di uscita è certa per il 2021, facendo capire come i rinvii siano dietro l'angolo per titoli di grandi richiamo, con i team che in questi mesi hanno dovuto scontrarsi con molte difficoltà legate allo smart working e all'emergenza Covid-19.



L'unica certezza? Starfield sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal day one, come accadrà per tutti i futuri giochi Zenimax e Bethesda.