Quando esce Starfield, sarà gratis su Xbox Game Pass?

Starfield è uno dei giochi più attesi degli Xbox Game Studios. L'Action RPG in sviluppo presso gli studi Bethesda porterà i giocatori ad esplorare una galassia enorme, con innumerevoli missioni da affrontare e tantissimi pianeti da scoprire nel corso di un lungo viaggio spaziale.

Ma quando esce esattamente Starfield? La data ufficiale è già stata confermata da tempo: il promettente kolossal sci-fi sarà disponibile il prossimo 11 novembre 2022 ed arriverà su PC e come esclusiva console per Xbox Series X/S. La data scelta non è casuale: sempre l'11 novembre, ma nel 2011, la compagnia lanciò per la prima volta sul mercato The Elder Scrolls V: Skyrim, uno dei giochi di ruolo più famosi e venduti di tutti i tempi. Per Bethesda è dunque una data significativa nonchè un rimando storico molto apprezzato dai suoi fan.



Starfield sarà inoltre disponibile su Xbox Game Pass sin dal day one? Anche in questo caso ci sono ben pochi dubbi: è già confermato che il gioco sarà subito disponibile nel vasto catalogo streaming di Microsoft al momento del debutto sul mercato, una prassi seguita per tutte le esclusive della casa di Redmond senza eccezione alcuna.



L'attesa è ancora lunga, godetevi intanto la nostra anteprima di Starfield per avere più informazioni sul progetto. Non perdetevi infine il video diario sulla colonna sonora di Starfield, che illustra nel dettaglio i "suoni dell'avventura" che i giocatori potranno vivere durante la loro avventura.