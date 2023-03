Quando esce Starfield su Xbox Game Pass? La nuova data è ufficiale

Abbiamo dovuto attendere a lungo ma finalmente Starfield ha una data di uscita: Microsoft e Bethesda hanno annunciato la data di lancio di Starfield su PC, Xbox Series X, Xbox Series S e ovviamente su PC e Xbox Game Pass.

La nuova "Space Opera" di Bethesda Game Studios (autori di Fallout e The Elder Scrolls) sarà disponibile dal 6 settembre 2023 su tutte le piattaforme citate e ovviamente sin dal lancio su Game Pass, come tutti gli altri giochi pubblicati da Microsoft Gaming.

Prima del lancio scopriremo tanti dettagli sul gioco, l'appuntamento è fissato per lo Starfield Direct dell'11 giugno, subito dopo lo showcase estivo di Xbox, gli sviluppatori riveleranno informazioni sul nuovo attesissimo gioco di Bethesda in uscita questa estate.

In molti si aspettavano un lancio entro il primo semestre del 2023 e più precisamente a fine giugno ma evidentemente Microsoft ha preferito rimandare il gioco di qualche settimana fino al mese di settembre, probabilmente per dare modo al team di sviluppo di terminare la fase di pulizia senza fretta e sopratutto evitando il mercato estivo, che vede solitamente l'interesse dei giocatori rallentare in attesa delle novità della stagione autunnale.

Starfield non uscirà su PS4 e PS5, Phil Spencer ha recentemente ribadito di non aver mai promesso l'arrivo su PlayStation, il gioco è dunque previsto solo su PC e Xbox Series X/S.