Quando esce Stellar Blade in esclusiva console PlayStation 5?

Nel corso del PlayStation State of Play del 31 gennaio 2024 è stato mostrato un nuovo trailer di Stellar Blade, promettente Action/Adventure hack 'n slash creato in esclusiva PlayStation 5 dallo studio coreano Shift Up. E conosciamo anche la sua data d'uscita.

Quando esce Stellar Blade per PS5? L'attesa non è troppo lunga: il gioco è infatti previsto sulla console Sony di attuale generazione per il prossimo 26 aprile 2024, pronto così a regalare ai fan PlayStation un'avventura a tinte post-apocalittiche dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento grazie ai suoi ritmi frenetici ed i suoi intensi combattimenti. Per il momento l'esordio del gioco è previsto in totale esclusiva PS5, sebbene non si escluda l'esordio di Stellar Blade anche su PC in un secondo momento più avanti nel tempo.

Oltre alla distribuzione in formato digitale, Stellar Blade verrà pubblicato anche in formato fisico in modo così da soddisfare anche le esigenze degli appassionati e collezionisti. L'avventura ci mette nei panni di Eve che, assieme alla sua squadra, viene inviata sulla Terra per liberarla dall'invasione dei Naytiba, una razza aliena che ha preso il controllo del pianeta costringendo gli umani a fuggire in un altro mondo. Ben presto la ragazza entrerà in contatto con l'ultima colonia umana rimasta sulla Terra, unendo con loro le forze nel tentativo di liberare il pianeta dall'invasore alieno.