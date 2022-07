Quando esce Stray gratis su PlayStation Plus Extra e Premium?

Stray è uno dei giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2022 per gli abbonati ai livelli Extra e Premium, ma quando saranno disponibili i nuovi giochi per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5? Ecco la data.

La data da segnare sul calendario è quella di martedì 19 luglio, quando Stray arriverà su PS4, PS5 e PC, acquistabile da PlayStation Store e Steam e scaricabile gratis dagli abbonati PlayStation Plus Premium ed Extra. Ma come detto, lo stesso giorno arriveranno anche altri titoli di notevole spessore, ecco la lista completa:

Giochi PlayStation Plus gratis luglio 2022

Stray PS4 e PS5

Marvel's Avengers PS4 e PS5

Final Fantasy VII Remake Intergrade PS5

Assassin’s Creed Unity PS4

Ice Age Scrat’s Nutty Adventure PS4

Jumanji The Video Game PS4

Paw Patrol on a Roll! PS4

ReadySet Heroes PS4

No Heroes Allowed! PSP

LocoRoco Midnight Carnival PSP

Assassin’s Creed IV Black Flag PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry PS4

Assassin’s Creed The Ezio Collection PS4

Saints Row IV Re-Elected PS4

Saints Row Gat out of Hell PS4

Spirit of the North Enhanced Edition PS5

Annapurna Interactive e iAm8Bit hanno anche aperto i preordini dell'edizione fisica di Stray in arrivo a settembre anche in edizione limitata con cartoline, poster e una toppa raffigurante un muso di gatto realizzata in ciniglia, così da simulare il pelo degli amici felini.