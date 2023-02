Quando esce Super Mario Bros Il Film? Ecco la data italiana, presto il nuovo trailer

Il 9 marzo Nintendo mostrerà l'ultimo trailer di Super Mario Bros Il Film tramite uno speciale Nintendo Direct, nel frattempo Universal Pictures ha fissato la data di uscita della pellicola in vari paesi del Mondo, tra cui l'Italia.

A sorpresa scopriamo che in Italia il film uscirà addirittura prima rispetto agli Stati Uniti, nel nostro paese il film uscirà nelle sale il 6 aprile (giusto in tempo per il weekend di Pasqua, dunque) mentre in Nord America arriverà il giorno dopo, il 7 aprile.

Non saremo però il primo paese a poter godere della visione anticipata di Super Mario Bros Il Film, dal momento che il film esce il 5 aprile in Belgio, Francia e Nuova Zelanda, il 6 aprile tocca come detto all'Italia insieme a Svizzera, Austria e Brasile mentre dal 7 aprile il film verrà proiettato in Nord America, Gran Bretagna e Svezia.

Il Giappone dovrà attendere il 28 aprile per vedere Mario, Luigi, Peach e Toad al cinema mentre non c'è ancora una data fissata per Australia, Messico e Argentina. Nelle prossime settimane usciranno nei negozi anche i giocattoli di Super Mario Bros Il Film mentre nell'Happy Meal di Mc Donald's sono già disponibili i personaggi di Super Mario, anche nei ristoranti italiani della catena.