Al Nintendo Direct del 21 giugno 2023 è stato annunciato ufficialmente Super Mario Bros. Wonder, nuovo Platform 2D con protagonista il celebre idraulico baffuto, pronto a vivere una nuova, grande avventura attraverso il Regno dei Funghi.

Sappiamo però quando esce Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch? Il Direct ci ha già dato la risposta che cerchiamo: il titolo Nintendo sarà infatti disponibile sulla console ibrida a partire dal 20 ottobre 2023. L'attesa per il prossimo gioco incentrato sulla mascotte della Grande N non è dunque troppo lontano nel tempo, e permetterà ai fan del personaggio di godersi un autunno in compagnia di livelli elaborati, tante sfide e nuove esilaranti trasformazioni (e del resto Mario Elefante di Super Mario Bros. Wonder ha già conquistato il web attraverso una lunga scia di meme, fan art ed apprezzamenti generali).

Oltre alla possibilità di affrontare come di consueto l'avventura in solitaria, Nintendo ha già confermato che Super Mario Bros. Wonder sarà giocabile anche in multiplayer cooperativo, grazie alla presenza di diversi altri personaggi giocabili come Luigi, Peach, Toad e Yoshi. In aggiunta, per la prima volta in un gioco principale di Super Mario, anche la Principessa Daisy sarà giocabile. Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra anteprima di Super Mario Bros. Wonder, dove esaminiamo a fondo quanto mostrato nel corso del Nintendo Direct.