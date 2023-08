Quando esce Tekken 8? Data di uscita e tutte le versioni

Bandai Namco Games ha annunciato la data di uscita di Tekken 8: il nuovo picchiaduro non uscirà nel 2023 ma arriverà solamente all'inizio del 2024, ecco la data di lancio e tutte le versioni disponibili per il preordine.

Tekken 8 sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, non sono previste versioni per console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One e nemmeno un porting per Nintendo Switch. Questo, perché, come sottolinea Bandai Namco "Tekken 8 sfrutterà la potenza della corrente generazione per realizzare il gioco della serie con la grafica più stupefacente. Il titolo promette anche un nuovo approccio nello stile di gioco, con un nuovo combat system aggressivo che premia le tattiche offensive e assicura scontri spettacolari."

Tekken 8 sarà in vendita in tre diverse versioni: Standard, Deluxe e Ultimate. La prenotazione della Standard Edition assicura il set di Paul Phoenix per avatar come bonus preordine, i giocatori su PlayStation 5 riceveranno anche le skin avatar di Mokujin e Tetsujin.

La Deluxe Edition include gli oggetti della Standard e il Pass Personaggi Giocabili Anno 1 che sblocca quattro personaggi e la skin di Kinjin per avatar, inoltre include il Gold Suit Pack dei costumi per tutti e 32 i personaggi giocabili. La Ultimate include tutti i contenuti e bonus della Deluxe Edition con le skin per gli avatar di Kazuya, Jin e Jun e 32 t-shirt classiche di Tekken.