Quando esce The Day Before, quanto costa, versioni PS5 e Xbox Series X

The Day Before è un progetto molto ambizioso, atteso inizialmente per il 2022, il gioco arriverà in realtà solo alla fine del 2023: ecco tutto quello che sappiamo su data di uscita, prezzo, piattaforme supportate e preordini.

Quando esce The Day Before?

The Day Before esce il 7 dicembre 2023 su PC in accesso anticipato, in ritardo di circa un mese sulla tabella di marcia iniziale che fissava il debutto del gioco al 10 novembre. Al momento The Day Before ha una pagina Steam ma non c'è possibilità di preordine, il publisher infatti non ha previsto l'apertura dei preorder e di conseguenza non ci saranno nemmeno bonus legati a questa operazione.

Quanto costa The Day Before?

La versione in accesso anticipato costa 39.99 dollari/euro mentre la versione finale avrà un prezzo più alto di 49.99 dollari/euro. Il team di sviluppo prevede che l'early access durerà circa 6/8 mesi ma la durata esatta di questa fase dipenderà principalmente dal feedback della community, The Day Before non uscirà in versione completa fino a quando non raggiungerà gli standard prefissati.

The Day Before esce anche per PS5 e Xbox Series X?

Al momento, le versioni console di The Day Before sono state rimandate a tempo indeterminato e non vedranno la luce almeno fino a quando il gioco non uscirà dalla fase early acces su PC, questo vuol dire idealmente tra la metà e la fine del 2024. The Day Before è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S ma non per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.