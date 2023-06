Quando esce The Elder Scrolls 6? Forse nel 2028!

The Elder Scrolls 6 è un gioco che ha attirato l'attenzione dei videogiocatori da molti anni. È sembrato ieri quando, nel lontano 2016, Todd Howard ha confermato lo sviluppo di The Elder Scrolls 6, ma dopo sette anni non abbiamo avuto ancora molte informazioni sull'ambizioso progetto che si farà carico dell'eredità di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Nel 2018 abbiamo avuto la conferma del logo di The Elder Scrolls 6 con un brevissimo teaser, ma da allora tutto tace: non sappiamo ancora dove sarà ambientato il gioco, quali novità introdurrà e, soprattutto, quando uscirà. Nessuna di queste domande ha ancora una risposta ufficiale, anche se gli ultimi giorni sono stati importanti per ottenere maggiori dettagli sulla produzione di Bethesda.

La seconda metà del 2023 si è aperta con un importante scontro in sede giudiziaria tra Microsoft e la Federal Trade Commission circa il grande caso di cronaca videoludica concernente l'affare Activision-Blizzard. Anche se potrebbe sembrare senza collegamento diretto con l'uscita di The Elder Scrolls 6, durante una conversazione con il CEO di Xbox, Phil Spencer ha confermato che The Elder Scrolls 6 uscirà almeno tra cinque anni. Purtroppo, avete sentito bene: non potremo giocare a The Elder Scrolls 6 prima del 2028.

Ciò non significa che dovremo aspettare altrettanti anni per avere maggiori informazioni sul progetto in arrivo. Tuttavia, le tempistiche menzionate da Phil Spencer sembrano realistiche e se così fosse, l'attesa sarebbe ripagata con un titolo mastodontico e unico nel suo genere. Non sappiamo ancora se il gioco sarà un'esclusiva per Xbox e PC, nonostante Microsoft abbia espresso più volte la propria intenzione in merito. L'azienda valuterà caso per caso l'esclusività dei suoi prodotti, quindi dovremo aspettare anche per avere chiarezza su questo aspetto del gioco targato Bethesda.