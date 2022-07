Quando esce The Last of Us Parte 1 su PC? Indizi da un membro di Naughty Dog

In arrivo su PlayStation 5 il 2 settembre del 2022, The Last of Us Parte I è previsto anche su PC, sebbene per adesso Naughty Dog non abbia mai rivelato una possibile data d'uscita per quest'ulteriore versione dell'atteso remake di The Last of Us.

L'ipotesi è che il team di sviluppo sia per il momento concentrato unicamente sull'edizione PS5, e solo in un secondo momento verranno completati i lavori per l'edizione pensata per essere giocata con mouse e tastiera. Un membro di Naughty Dog, tuttavia, potrebbe aver fornito piccoli ma interessanti indizi sulle tempistiche che porteranno The Last of Us Parte I su PC nel prossimo futuro.

Rispondendo su Twitter ad un fan che si dice in forte hype per l'esordio della serie su lidi differenti da quelli PlayStation, il Senior Enviroment Texture Artist Jonathan Benainous, da due anni al servizio dello studio californiano, ha infatti rivelato che "la versione PC dovrebbe arrivare un poco più avanti, ma comunque molto presto dopo il debutto su PS5", lasciando quindi intendere che non si dovrà aspettare molto a lungo prima di Joel ed Ellie sotto nuove vesti.

Per il momento, però, bisogna ancora aspettare dichiarazioni definitive da parte di Sony o Naughty Dog, e vedere nel frattempo quale sarà l'impatto del gioco su PS5. Seppur molto atteso, il trailer di The Last of Us Parte 1 ha ricevuto tanti dislike a fronte comunque di oltre 2 milioni di visualizzazioni attuali.

Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di The Last of Us Parte 1, dove analizziamo gameplay, IA e grafica del remake.