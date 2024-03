Quando esce The Legend of Heroes Trails Through Daybreak? Lo svela il nuovo video

Il preannuciato arrivo in Europa di The Legend of Heroes Trails Through Daybreak si concretizzerà presto, promettono Falcom e NIS America nel nuovo video che fissa, appunto, la data di lancio ufficiale della versione occidentale dell'avventura ruolistica.

L'edizione occidentale di Kuro no Kiseki ci vedrà interpretare Van Arkride, un valoroso Spriggan chiamato ad affrontare una pericolosa missione destinata a cambiare il destino della Repubblica di Calvard e dei suoi abitanti.

Il nuovo filmato datoci in pasto da NIS America ci immerge nelle atmosfere di Trails Through Daybreak per offrirci un assaggio delle dinamiche ludiche che andranno a tratteggiare questa avventura fantasy, tra alleanze da forgiare e avversari da abbattere per evitare la distruzione di Calvard ad opera dell'oscura organizzazione Almata. Non mancano poi i passaggi sul sistema di combattimento e sulla profonda stratificazione narrativa delle interazioni tra l'eroe i PNG.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo filmato di The Legend of Heroes Trails Through Daybreak e vi informiamo che il JRPG a turni di Falcom e NIS America verrà lanciato in Occidente il prossimo 5 luglio su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5, con testi tradotti in inglese e doppiaggio in inglese e giapponese.