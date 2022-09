Quando esce The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Dopo una lunga attesa ed il rinvio al 2023, il Nintendo Direct del 13 settembre 2022 ha finalmente dato importanti conferme sul nuovo capitolo di Zelda. Il seguito di Breath of the Wild si intitola ufficialmente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mostrato al termine di un brevissimo ma inedito trailer.

Sappiamo anche quando esce Tears of the Kingdom? Da Nintendo arrivano conferme anche in tal senso: oltre al nome ufficiale, infatti, è stata rivelata anche la data ufficiale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, fissata per il 12 maggio 2023. Ci sono quindi ancora diversi mesi da aspettare, ma il debutto del gioco inizia un poco alla volta ad avvicinarsi, pronto a raccontare tutte le vicende avvenute dopo gli eventi di Breath of the Wild.

Il filmato del Nintendo Direct non ha fornito invece maggiori approfondimenti sul gameplay ed eventuali novità per le meccaniche di gioco, ma quantomeno i fan possono ora godersi la key art ufficiale di Zelda Tears of the Kingdom, dalla bellezza mozzafiato. C'è ora grande attesa per scoprire sempre più dettagli sul nuovo episodio della storica serie Nintendo, che si appresta a fare il suo ritorno con un episodio inedito a sei anni dal debutto di Breath of the Wild.