Quando esce The Lord of the Rings Gollum? Qualcosa si muove dal Giappone

Qualcosa sembra muoversi per il prossimo gioco ispirato a Il Signore degli Anelli. Sembra infatti che 3goo, publisher nipponico che distribuirà The Lord of the Rings Gollum in Giappone, abbia rivelato quando l'opera targata Daedalic Entertainment farà il suo esordio sul mercato dopo una lunga attesa e diversi rinvii.

Nello specifico, l'avventura interamente incentrata sulla figura di Gollum sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023. Alcune note testate giapponesi come Famitsu e 4Gamer citano solo le versioni PlayStation 5 e PS4 del gioco in uscita quel giorno, ma se veritiera è altamente probabile che la stessa data sia uguale anche per le edizioni PC, Xbox e Nintendo Switch. Non essendoci ancora una conferma ufficiale, per il momento l'informazione va comunque presa con le pinze, in attesa di nuovi dettagli da parte di Daedalic Entertainment o dal publisher Nacon.

Va in ogni caso detto che la data sarebbe abbastanza in linea con la finestra di lancio già dichiarata in precedenza dalla stessa Nacon: infatti, The Lord of the Rings Gollum è atteso per la prima metà del nuovo anno fiscale, dunque in un periodo compreso tra aprile e settembre 2023. In termini di contenuti è stato già confermato che The Lord of the Rings Gollum sarà legato alle opere originali, con i fan che dunque potranno sentirsi a casa in termini di atmosfere e narrativa.