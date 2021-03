Quando esce The Sims 5, il nuovo simulatore di Electronic Arts?

Dopo il successo di The Sims 4, EA Games Studios sta lavorando alla nuova versione del simulatore di vita per eccellenza, l'attesissimo The Sims 5. Sappiamo qualcosa della data di uscita? Quali indiscrezioni sono trapelate finora?

L'attenzione dei fan sul seguito di The Sims 4, che ha da poco ricevuto un nuovo expansion pack horror, è stata recentemente stuzzicata da Electronic Arts in occasione di una videoconferenza con alcuni investitori, durante la quale il CEO di EA Andrew Wilson ha dichiarato che "le cose si stanno muovendo per la next-gen", una frase presa per implicita conferma dello sviluppo del gioco per le piattaforme next-gen.

A conferma di ciò, Wilson ha aggiunto che Maxis, la software house dietro tutti i capitoli della serie, ha cominciato a lavorare in funzione della nuova generazione per consentire uno svecchiamento della serie, trattando il titolo come un multipiattaforma: questo conferma l’arrivo di The Sims 5 su PlayStation 5 ed Xbox Series X oltre ovviamente che su PC.

Lo scorso anno si è festeggiato il 20° anniversario di The Sims, che ha venduto durante questi anni più di 200 milioni di copie. Nonostante sembri il momento perfetto, quindi, per annunciare il nuovo The Sims, non ci sono ancora tracce di una data d'uscita ma soltanto di indiscrezioni, in ogni caso è difficile aspettarsi un nuovo The Sims prima del 2022 o 2023, considerando anche che The Sims 4 sta continuando a vendere molto bene in tutto il mondo e che il gioco non è stato annunciato ufficialmente da EA.