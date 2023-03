Quando esce The Texas Chain Saw Massacre? L'horror con Leatherface ha una data

Dopo averci offerto un interessante video dietro le quinte sulle sessioni mocap di The Texas Chain Saw Massacre, i ragazzi di Sumo Nottingham si riaffacciano sui social per annunciare la data di lancio del loro slasher horror su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass.

Il prossimo progetto firmato dalla software house britannica ci vedrà scappare da Leatherface, il malefico Faccia di Cuoio che terrorizza tutti coloro che hanno la sfortuna di avventurarsi nell'angolo sperduto di deserto texano che ospita la sua dimora.

L'esperienza di gioco confezionata dagli autori inglesi assumerà i contorni di un vero e propri incubo a occhi aperti, con gli utenti chiamati a cimentarsi in una sfida al cardiopalma contro Leatherface, con partite in multiplayer asimmetrico che vedranno i giocatori indossare i panni delle prede e dello stesso Leatherface.

Il lancio di The Texas Chain Saw Massacre è previsto per il 18 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass. Sumo Nottingham terrà una fase di beta testing il 25 maggio; in attesa di ulteriori dettagli sulle modalità di accesso a questi 'test tecnici', vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini e del video che campeggia a inizio articolo. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione del film Leatherface, la leggenda di Faccia di Cuoio.