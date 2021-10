Quando esce The Witcher 3 per PlayStation 5 e Xbox Series X?

Nel 2021 CD Projekt RED ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma quando uscirà di preciso? Ecco le ultime novità in arrivo dalla Polonia.

In molti si aspettavano un lancio dell'aggiornamento gratis entro la fine di quest'anno, magari a dicembre in contemporanea con il debutto di The Witcher Stagione 2 su Netflix. In realtà le cose non andranno così e come annunciato da CD Projekt le versioni next-gen di The Witcher 3 usciranno nel secondo trimestre del 2022, al momento una data precisa non è stata diffusa.

Stessa sorte è toccata alle versioni PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077, atteso non più per quest'anno ma in arrivo nel primo trimestre del 2022. Lo studio polacco ha bisogno di più tempo per rifinire alcuni aspetti degli aggiornamenti e per questo ha preferito rimandare il lancio al prossimo anno.

The Witcher 3 Wild Hunt è uscito nel 2015 ma è stato supportato per molti anni con DLC gratuiti e aggiornamenti, la patch next-gen apporterà migliorie tecniche su PS5 e Xbox Series X/S oltre ad includere nuovi contenuti tratti dalla serie The Witcher su Netflix, pronta a tornare a dicembre con una seconda stagione.