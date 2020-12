Nonostante sia uscito più di cinque anni fa, The Witcher 3: Wild Hunt continua a vendere molto e a rappresentare un'importante fonte di guadagno per CD Projekt RED. Per questo motivo, la compagnia polacca ha tirato fuori dal cassetto il codice del gioco al fine di ottimizzarlo per le console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.

The Witcher 3 è già in grado di girare sulle due console, ma grazie alla retrocompatibilità. Ciò significa che al momento beneficia "solamente" di un framerate stabilizzato e di tempi di caricamento fulminei. The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X vanterà anche altre migliorie tecniche, come una grafica superiore, il supporto al ray-tracing e altre che non sono ancora state annunciate. La nuova versione del gioco è curata dai ragazzi di Saber Interactive, gli stessi che si sono occupati della sorprendente edizione Switch. Sarà messa in vendita in versione stand-alone e verrà offerta gratis a tutti gli utenti che hanno acquistato il gioco sulla console corrispondente. Coloro che possiedono la versione PS4 riceveranno l'aggiornamento gratis per PlayStation 5, esattamente come quelli che lo hanno acquistato per Xbox otterranno l'upgrade gratuito su Xbox Series X|S.

Se siete arrivati fin qua, in ogni caso, è perché volete sapere quando esce The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S. Ebbene, una risposta precisa non siamo in grado di darvela, ma possiamo confermarvi che l'aggiornamento verrà lanciato nel corso del 2021. Le tempistiche dipendono completamente da Saber Interactive, dal momento che CD Projekt RED è impegnata su Cyberpunk 2077 e sul suo update gratis per PS5 e Xbox Series X. È interessante notare, inoltre, che quando The Witcher 3 riceverà l'aggiornamento next-gen, le medesime migliorie verranno offerte anche ai possessori dell'edizione PC.