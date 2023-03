Quando esce The Witcher 4? Tutto quello che sappiamo su Polaris

The Witcher 4, nome in codice Polaris, darà il via ad una nuova saga della celebre serie Action/RPG basata sui romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski. CD Projekt RED sta lavorando attivamente al nuovo gioco principale, che in ogni caso appare ancora piuttosto distante dall'uscita sul mercato.

Cosa sappiamo a proposito dell'uscita di The Witcher 4? A parte l'annuncio formale, un artwork raffigurante un medaglione sommerso nella neve e Polaris come nome in codice, il gioco ancora non è stato mostrato ufficialmente dallo studio polacco ed è molto probabile che non lo vedremo in azione ancora per un bel po'. Qualche indicazione sui tempi di sviluppo è però già stata rivelata dalla compagnia: ad ottobre 2022 e, durante un meeting con gli azionisti, i dirigenti di CD Projekt RED hanno confermato che The Witcher Polaris avrebbe richiesto almeno tre anni di sviluppo, pertanto la sua uscita sul mercato non avverrà prima del 2025.

Questa è in ogni caso una stima: non è affatto detto che il primo The Witcher della nuova saga possa essere pubblicato già nel 2025, e tutto dipenderà da una serie di fattori, di lavori e di tempistiche che potrebbero anche far slittare più avanti l'uscita del gioco, nel peggiore dei casi. I motivi dietro tempi di sviluppo così lunghi, ha spiegato CD Projekt RED, sono collegati al bisogno del team di prendere confidenza con l'Unreal Engine 5, il motore grafico di Epic Games utilizzato per la primissima volta dall'azienda al posto del loro REDEngine interno.

La buona notizia è che i successivi giochi della nuova saga dovrebbero avere tempi di sviluppo più brevi: l'obiettivo dello studio polacco è infatti di completare la seconda serie di The Witcher entro sei anni dall'uscita di Polaris. Lo scoglio vero e proprio, dunque, resta The Witcher 4, i cui lavori stanno comunque procedendo apparentemente senza intoppi. Nel frattempo sono anche stati rivelati i primi dettagli sulla possibile ambientazione di The Witcher Polaris, sebbene anche su questo aspetto sia ancora presto per trarre conclusioni concrete.