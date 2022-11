Quando esce The Witcher Remake? Non prima di The Witcher 4, conferma CD Projekt

Dopo aver confermato la natura open world di The Witcher Remake, i vertici di CD Projekt offrono delle importanti delucidazioni sulle tempistiche di lancio della riedizione attualizzata su Unreal Engine 5 della prima avventura ruolistica dello Strigo.

Il chiarimento ci viene offerto direttamente da Adam Kicinski: il presidente e CEO di CD Projekt RED ha discusso dell'argomento nel corso di una sessione di domande e risposte tenuta dopo aver presentato gli ultimi risultati finanziari dell'azienda polacca.

L'alto esponente di CDPR ha chiaramente specificato che The Witcher Remake vedrà la luce solo dopo il lancio del primo capitolo della Nuova Saga di The Witcher, il GDR open world su Unreal Engine 5 conosciuto con il nome in codice di Polaris. Le dichiarazioni di Kicinski si ricollegano così alle parole pronunciate a ottobre dagli stessi rappresentanti di CD Projekt RED nel riferire ai propri investitori, e a tutti gli appassionati della serie, che The Witcher Polaris richiederà almeno tre anni di sviluppo. Il Remake di The Witcher, di conseguenza, non uscirà prima del 2025.

A detta di Kicinski, questa scelta è dovuta alla volontà degli sviluppatori di The Witcher Remake di trarre il massimo vantaggio dalle tecnologie e dagli strumenti che verranno realizzati per la Nuova Saga di The Witcher, anch'essa basata su Unreal Engine 5. Il Remake del primo capitolo dell'odissea GDR di Geralt di Rivia, ad ogni modo, è in sviluppo presso il team Fool's Theory, mentre The Witcher Polaris (il primo episodio della trilogia della Nuova Saga di The Witcher) verrà realizzato dalla stessa CD Projekt RED con la direzione di Sebastian Kalemba, già Lead Animator di The Witcher 3 Wild Hunt e delle espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.