Quando esce Towerborne su PC e Xbox Series X/S? Le ultime da Jez Corden

Se da un lato sembra che Towerborne possa essere presente all'Xbox Developer Direct di gennaio 2024, dall'altro ancora non sappiamo con esattezza quando la nuova opera di Stoic, i creatori di The Banner Saga, farà il suo effettivo esordio sul mercato. Nuove indicazioni in merito arrivano ora dal giornalista Jez Corden.

Nel corso dell'ultima edizione del podcast Xbox Two, il noto insider si è soffermato anche su Towerborne riportando alcune delle informazioni ricevute dalle sue fonti in merito allo status del progetto: Corden rivela che il gioco non ha subito alcun rinvio interno, tuttavia lo sviluppo è ancora in pieno svolgimento e dunque necessita di ulteriore tempo per essere rinifito. Secondo il giornalista la sua uscita è ancora abbastanza distante, con Towerborne che potrebbe diventare realtà non prima della seconda metà del 2024.

Chiaramente non ci sono conferme ufficiali alle parole di Corden, e la speranza è che Towerborne possa effettivamente farsi vivo nel corso del nuovo Xbox Developer Direct previsto alle ore 21:00 del 18 gennaio 2024, in modo così non solo da rivederlo in azione, ma anche per capire a che punto sono i lavori e quando dunque potrebbe sbarcare su PC e Xbox Series X/S, con disponibilità subito al day one anche su Xbox Game Pass.