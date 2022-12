Quando esce il nuovo trailer di Final Fantasy 16 con l'annuncio della data di uscita?

Final Fantasy XVI è uno dei videogiochi più attesi del 2023, il gioco arriverà durante l'estate ma non c'è ancora una data di uscita precisa, tuttavia probabilmente la scopriremo entro breve con un nuovo trailer che potrebbe arrivare entro pochissimi giorni.

Il nuovo trailer di Final Fantasy 16 potrebbe essere pubblicato il 9 dicembre durante i The Game Awards 2022, secondo alcuni rumor FF16 sarà uno dei giochi presenti ai The Game Awards e in questa occasione Square Enix pubblicherà un nuovo trailer del gioco per rivelare la data di uscita e l'apertura dei preordini di FF16 previsti sempre per il 9 dicembre stando a quanto riferito da Tom Henderson.

Se tutto questo corrisponde a verità, dunque, dovremo attendere solamente pochi giorni per vedere il nuovo trailer di Final Fantasy XVI e scoprire la data di uscita, non abbiamo ancora certezze e dunque non ci resta che aspettare.

Secondo The Snitch, Final Fantasy 16 uscirà il 22 giugno 2023, dunque subito all'inizio dell'estate, c'è però la possibilità che non sia questa la vera data di lancio di FF16, per quanto l'insider abbia dimostrato di essere estremamente affidabile nel corso degli anni.

I The Game Awards 2022 sono in programma alle 02:00 ora italiana di venerdì 9 dicembre, noi di Everyeye.it seguiremo lo show in diretta su Twitch con una lunga maratona al via dalle 18:00 dell'8 dicembre.