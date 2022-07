Quando esce il nuovo trailer di Final Fantasy 16 per PS5?

Final Fantasy 16 è sulla copertina del nuovo numero di Famitsu, all'interno della rivista è presente anche una intervista al producer Naoki Yoshida, il quale ha parlato anche del prossimo trailer di FF16.

Yoshida ha ribadito che il prossimo trailer di Final Fantasy 16 arriverà durante l'autunno e sarà incentrato sulla trama del gioco e sul World Building, con uno sguardo alle ambientazioni e alla costruzione del mondo di gioco.

Il producer si è detto poi soddisfatto dell'accoglienza riservata al trailer Dominance di Final Fantasy 16, il quale ha riscosso un buon successo da parte del pubblico, Yoshida è contento che la community abbia capito il messaggio del trailer e per il prossimo video ufficiale ci si spingerà oltre presentando nuovi aspetti della produzione.

Final Fantasy 16 è atteso per l'estate 2023 su PlayStation 5, al momento non sono previste versioni per altre console o altre piattaforme come il PC. Final Fantasy 16 avrà una demo? Yoshida non si è sbilanciato dichiarando come al momento non ci siano piani precisi in merito per una versione di prova.

Lo sapevate? Una versione PS4 di Final Fantasy 16 era stata presa in considerazione all'inizio dello sviluppo ma questa idea è stata poi scartata per concentrarsi unicamente sull'edizione next-gen per PlayStation 5.