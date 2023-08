Quando esce UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi, è doppiato in italiano?

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi è il nuovo videogioco di Microids dedicato alla celebre serie anime che tanto successo ha riscosso anche nel nostro paese alla fine degli anni '70. In Italia, UFO Robot Goldrake è un mito intergenerazionale e per questo l'arrivo di un gioco dedicato al celebre robottone sta suscitando molto interesse.

Quando esce UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi? In Italia, il videogioco sarà disponibile dal 14 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e arriverà nel corso dl 2024 anche su Nintendo Switch. Oltre alla versione Standard, sono disponibili due edizioni speciali del gioco denominate Collector's Edition e Deluxe Edition UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi.

UFO Robot Goldrake Deluxe Edition

Il gioco

Una card lenticolare

Una steelbook esclusiva

Un portachiavi

Poster

Collector's Edition UFO Robot Goldrake

Box da collezione

Una statua esclusiva di Goldrake

Bonus digitali

Il gioco

Una card lenticolare

Una steelbook esclusiva

Un portachiavi

Set di 3 spille

4 litografie

Un biglietto d’oro

Un Artbook esclusivo

Un Poster

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi è doppiato in italiano? Sì, come sottolineato nella nostra prova del videogioco di Goldrake: "I fan andranno in visibilio. Ancor più quelli italiani, i quali troveranno un doppiaggio che, dalla demo, ci è parso stupefacente: il timbro vocale e la recitazione sono stati modulati per assomigliare a quelli della serie animata degli anni '70, con quell'enfasi teatrale e vintage che, siamo pronti a scommettere, manderà gli appassionati in brodo di giuggiole."