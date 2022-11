Quando esce The Witcher 3 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S?

L'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3 Wild Hunt ha avuto una genesi piuttosto travagliata. Originariamente previsto entro la fine del 2021, CD Projekt RED lo posticipò alla primavera del 2022, per poi rimandarlo un'altra volta ancora, tuttavia a tempo indeterminato.

Per questo in molto erano arrivati a chiedersi che fine avesse fatto The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S, dato che lo studio polacco non aveva più fornito aggiornamento sullo stato dei lavori per le nuove versioni. Ma dopo un lungo silenzio, alla fine aggiornamenti importanti sono arrivati, compresa la tanto attesa data di pubblicazione per gli upgrade gratuiti alle nuove console Sony e Microsoft.

Quando esce The Witcher 3 Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X/S, dunque? La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 14 dicembre 2022, giorno in cui l'aggiornamento verrà messo a disposizione per i possessori di entrambe le console. I fan potranno dunque godersi le avventure di Geralt di Rivia attraverso una serie di ulteriori migliorie tecniche, come ad esempio il Ray Tracing, la Photo Mode, mod integrate nell'esperienza originale e caricamenti più veloci. L'opera di CD Projekt RED apparirà dunque più curata e dettagliata rispetto al già notevole lavoro svolto con le versioni originali.

Se sulle piattaforme next-gen avverrà il vostro primo approccio con l'amato kolossal di CD Projekt RED, potrebbe interessarvi sapere quanto è grande la mappa di The Witcher 3 Wild Hunt, considerando anche i DLC Hearts of Stone e Blood and Wine.