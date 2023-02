Dopo una lunga serie di rumor e speculazioni, durante il Nintendo Direct di febbraio 2023 Metroid Prime Remastered è divenuto realtà: il capolavoro pubblicato per la prima volta su GameCube nel 2002 rivive su Nintendo Switch in una versione tecnicamente aggiornata.

La versione digitale del gioco è già disponibile per il download al prezzo di 39,99 euro, ma Nintendo ha pensato anche agli amanti del formato fisico confermando che la riedizione dell'originale Metroid Prime arriverà su scheda in una data successiva. Sappiamo già quando esce la versione fisica di Metroid Prime Remastered su Switch?

La risposta arriva direttamente dalla pagina del gioco sul sito ufficiale Nintendo: scorrendo fino in fondo è possibile scoprire che Metroid Prime Remastered verrà pubblicato in formato retail il 3 marzo 2023, dunque tra meno di un mese. Non si tratta dunque di un'attesa troppo consistente per chi desidera possedere fisicamente la leggendaria prima avventura in 3D di Samus Aran. I fan potranno esplorare nuovamente il pianeta di Tallon IV, pieno di sorprese, meraviglie ma anche pericoli ed ostacoli di ogni genere, da contrastare con le numerose abilità a disposizione della letale cacciatrice di taglie.

Considerato che Metroid Prime 4 non ha ancora una finestra di lancio ed ancora non è chiaro quando il prossimo capitolo della serie vedrà la luce, rivivere il primo episodio può essere la soluzione ideale per ingannare l'attesa, anche solo momentaneamente.