Quando esce il nuovo video di Zelda Tears of the Kingdom? Ecco data e orario!

Non bastasse la scorpacciata di informazioni nell'ultimo video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, sarete lieti di sapere che Nintendo sta per pubblicare il Terzo Trailer Ufficiale, un filmato ricco di dettagli sulle novità ludiche e contenutistiche dell'esclusiva Switch.

A darne notizia sono gli stessi curatori dei profili social della casa di Kyoto con un messaggio che preannuncia, appunto, la diffusione di un filmato che ci porterà a esplorare ancora una volta il regno di Hyrule devastato dalla Calamità.

Il Terzo Trailer Ufficiale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom verrà trasmesso alle ore 16:00 italiane di domani, giovedì 13 aprile. Il video durerà circa tre minuti, nel corso dei quali dovrebbero essere svelati ulteriori dettagli sul gameplay della prossima, attesissima avventura di Link.

L'azienda nipponica precisa che il trailer del 13 aprile sarà l'ultimo che verrà trasmesso dal team diretto da Eiji Aonuma prima del lancio ufficiale del sequel di Zelda Breath of the Wild, che ricordiamo essere previsto per il 12 maggio rigorosamente in esclusiva per le console della famiglia Switch.

In attesa di ammirare l'ultimo trailer dell'avventura open world di Link, vi lasciamo al nostro approfondimento sulle novità di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom.