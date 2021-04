Quando esce il videogioco di Demon Slayer?

Il famoso manga Kimetsu no Yaiba, meglio noto col titolo di Demon Slayer, si è meritato un videogioco tutto suo, su cui presto tutti i fan potranno mettere le mani. Se anche voi vi chiedete per quando è prevista la sua uscita, continuate a leggere per conoscere tutti i dettagli sulla pubblicazione di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è il nome scelto dagli sviluppatori di CyberConnect2 per il gioco di Demon Slayer. Come sicuramente alcuni di voi sapranno, si tratta della stessa casa che ha dato vita alla serie Ultimate Ninja di Naruto, di cui i fan hanno apprezzato soprattutto Ultimate Ninja Storm 4, considerato uno dei migliori giochi tratti da anime o manga.

L’uscita di Hinokami Keppuutan, che si è già mostrato in diversi video tra cui il primo gameplay di Demon Slayer, è prevista per il 2021 per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Purtroppo gli sviluppatori non hanno ancora comunicato con precisione la data del rilascio, ma possiamo stare certi che ricadrà entro l'anno corrente.

Sappiamo già che avrà una modalità giocatore singolo, in cui ripercorreremo la storia del manga impersonando il protagonista Tanjiro insieme alla sorella Nezuke, ma anche una modalità versus in puro stile picchiaduro, dove sarà possibile combattere in scontri 2vs2 controllando anche gli altri personaggi della serie, come Zenitsu e Inosuke.