Quando esce il videogioco di Demon Slayer in Italia?

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba è un apprezzato manga realizzato da Koyoharu Gotoge, di cui è stata realizzata anche una trasposizione anime. L'opera ha ottenuto ampi consensi in tutto il mondo, raggiungendo grande fama anche in Italia e attirando l'attenzione di un numero sempre più ampio di appassionati.

Data la grande popolarità raggiunta, il franchise si è espanso anche verso il mondo videoludico attraverso Demon Slayer The Hinokami Chronicles, titolo in sviluppo presso gli studi di CyberConnect2 (già autori della popolare serie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm) e previsto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il gioco si presenta come un adrenalinico Picchiaduro tridimensionale che promette di far rivivere i momenti più coinvolgenti e importanti della serie attraverso un corposo Story Mode.

Quando esce il gioco di Demon Slayer in Italia? L'attesa si sta avvicinando alla sua conclusione: Demon Slayer The Hinokami Chronicles uscirà il 15 ottobre 2021 (e se siete interessati potete prenotarlo sul sito di GameStop). Manca ancora poco e i fan potranno così godersi la prima avventura videoludica di Tanjiro e dei suoi compagni, per un prodotto che promette un alto tasso di spettacolarità e colpi devastanti. Se volete un assaggio del titolo sviluppato da CyberConnect2 ecco a voi la boss fight contro Rui in Demon Slayer The Hinokami Chronicles.