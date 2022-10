Quando esce il nuovo videogioco di Dragon Quest?

Sono ormai passati cinque anni dall'uscita di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, ultimo capitolo principale dello storico brand JRPG. L'anno scorso, in occasione del venticinquesimo anniversario della serie, Square Enix ha svelato i piani per il futuro di Dragon Quest: ecco tutti i giochi in arrivo.

Va specificato, prima di tutto, che alcuni di questi titoli non hanno ancora una data d'uscita, della quale ne sapremo di più presumibilmente nel corso del 2023. A trainare questa nuova ondata di prodotti c'è sicuramente il nuovo capitolo della serie numerata principale, ovvero Dragon Quest 12 The Flames of Fate. Non sappiamo ancora molto, se non che questo dodicesimo episodio, secondo il creatore Yuji Horii, apporterà diversi importanti cambiamenti al gameplay, così come una storia più matura.

Andando avanti, Dragon Quest Treasures è uno spin off che vedrà protagonista Erik da Dragon Quest XI, con una data d'uscita fissata per il 9 dicembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch (ecco l'ultimo trailer di trailer di Dragon Quest Treasures).

Infine è stato annunciato Dragon Quest 3: HD-2D remake, un rifacimento del terzo capitolo della saga in uno stile più moderno e adatto al mercato odierno. C'è ancora da menzionare Dragon Quest X Offline, la versione single player della sua controparte online: il gioco attualmente è rimasto confinato ai soli territori giapponesi, e non è chiaro se vedrà mai la luce in occidente.