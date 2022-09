Quando esce la Web App di FIFA 23 per Ultimate Team?

Come ogni anno, Electronic Arts si appresta a rilasciare la nuova iterazione della sua serie calcistica, la quale porterà quest’anno per l’ultima volta il nome di FIFA, in attesa del famigerato cambio di titolo in EA Sports FC che avverrà a partire dal 2023.

Ad oggi non sappiamo ancora, tuttavia, quando uscirà ufficialmente la nuova Web App di FIFA 23, strumento utilissimo per tutti gli utenti che desiderano mantenersi attivi nella modalità FUT anche quando sono lontani dalla console. Nonostante la mancanza di informazioni certe, è comunque possibile formulare delle ipotesi, sulla base di quanto accaduto nelle annate precedenti.

La data di pubblicazione ufficiale del gioco è infatti fissata per il prossimo 30 settembre, mentre l'accesso anticipato di tre giorni di FIFA 23 partirà dal 27 settembre per tutti coloro che avranno preordinato la Ultimate Edition del gioco o si abboneranno ad EA Play, disponibile su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S, oppure ad EA Play PRO su PC.

Da tradizione, Electronic Arts ha sempre rilasciato la Web App almeno un giorno prima dell'inizio del periodo di accesso anticipato: è quindi probabile che la Web App di FIFA 23 venga pubblicata entro e non oltre il prossimo 26 settembre. In attesa di poter condividere con voi maggiori dettagli in merito, ecco la lista dei 100 giocatori con l'overall più alto di FIFA 23.