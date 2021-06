Quando esce WWE 2K22, il nuovo gioco di wrestling?

Dopo il flop di pubblico e critica di WWE 2K20, 2K Games e Take-Two hanno messo in pausa la serie di wrestling per tornare con nuove idee e riprogettare alcuni aspetti del gioco. Ad aprile è stato annunciato WWE 2K22, ma quando esce?

In occasione di WrestleMania 37 è stato diffuso il primo teaser di WWE 2K22 con protagonista Rey Mysterio, purtroppo non ci sono dettagli sulla data di uscita e sulle piattaforme supportate. Il produttore della serie Patrick Gilmore ha rivelato che "la filosofia alla base della serie WWE è cambiata" e lo studio ha deciso di cambiare rotta rispetto ai precedenti episodi della serie, accolti purtroppo tiepidamente sia dalla critica che dal pubblico, con vendite al di sotto delle aspettative.

Quando esce WWE 2K22? Sono in molti a chiederselo e al momento sappiamo solamente che il gioco arriverà entro la fine dell'anno, presumibilmente a ottobre o novembre 2021, in tempo per le festività natalizie. WWE 2K22 dovrebbe uscire su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, con probabili versioni per PC e Nintendo Switch, sebbene come detto le piattaforme non siano state confermate dal publisher.

Durante l'estate (quasi certamente ad agosto in occasione di WWE SummerSlam) 2K Games dovrebbe svelare nuovi dettagli sul gioco, tra cui la data di uscita e le varie edizioni disponibili.