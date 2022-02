Quando esce Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch?

Il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 si è chiuso con un annuncio bomba: Xenoblade Chronicles 3 è realtà. Il terzo capitolo principale della serie realizzata da Monolith Soft arriverà anche stavolta in esclusiva per Nintendo Switch, mescolando come di consueto meccaniche da Action/RPG con un vasto mondo aperto da esplorare a fondo.

Ma il Direct ci ha rivelato anche quando esce Xenoblade Chronicles 3? Ebbene sì, il trailer di Xenoblade Chronicles 3 ha svelato la data d'uscita su Switch e, sebbene ci sia da aspettare, non è troppo lontana: l'opera sarà disponibile a partire da settembre 2022. Non è stato ancora stabilito il giorno esatto in cui gli utenti Nintendo potranno mettere le mani sopra il gioco, dunque per questo dettaglio sarà necessario attendere maggiori informazioni nei prossimi mesi.

Il nuovo Xenoblade Chronicles sarà collegato sul piano narrativo ai precedenti episodi e vede come protagonisti principali Noah e Miyo, che si muoveranno attraverso un mondo dilaniato dalla guerra tra le nazioni di Keves e Agnus. Il gameplay promette di essere ancora più ricco e profondo rispetto al passato, e consentirà ai giocatori di poter interagire con un party composto da sei differenti personaggi. Per maggiori informazioni non perdetevi la nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3, dove analizziamo a fondo quanto emerso nel corso del Nintendo Direct.