Quando esce Zelda Breath of the Wild 2 per Nintendo Switch?

Quando esce Zelda Breath of the Wild 2? Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è indubbiamente uno dei giochi più attesi della lineup Nintendo Switch ma la data di uscita è ancora avvolta nel mistero. Quando uscirà? Proviamo a fare chiarezza.

Idealmente The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è atteso per il 2022, o meglio nel corso del prossimo anno fiscale che partirà il primo aprile 2022 e terminerà il 31 marzo 2023. In questa finestra Nintendo ha in programma di lanciare non solo il nuovo Zelda ma anche Bayonetta 3, Splatoon 3, Kirby e la Terra Perduta, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp e esclusive terze parti come Triangle Strategy e Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Secondo un rumor, Zelda Breath of the Wild 2 sarà ai Game Awards del 10 dicembre ma anche in questo caso non ci sono conferme, sembra troppo presto però per avere una data di uscita anche se un nuovo teaser non è escluso a priori. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe uscire tra la primavera e l'estate del prossimo anno ma c'è chi pensa ad un lancio previsto per la Holiday Season, ovvero nel periodo compreso tra ottobre e dicembre.