Quando esce Zenless Zone Zero? Spunta una possibile data d'uscita per il gioco gratis

A distanza di poche ore dall'annuncio dei nuovi personaggi di Genshin Impact, Hoyoverse torna a far parlare di sé con un altro dei suoi progetti, il cui arrivo sugli scaffali digitali di PC e smartphone sembra non essere tanto lontano.

Stiamo parlando ovviamente di Zenless Zone Zero, la cui pagina sull'App Store ha di recente subito un piccolo ma importante aggiornamento. Stando ad alcuni utenti che hanno controllato la pagina del prodotto, sembrerebbe che la sua data d'uscita sia stata finalmente inserita e, stando a quanto dichiarato dallo store di Apple, sembrerebbe che il gioco gratuito potrà essere scaricato a partire dal prossimo 3 luglio 2024.

Sebbene non si escluda che possa trattarsi di un banale placeholder, è innegabile che la data sia parecchio sospetta. I giocatori più attenti sanno che quella sarebbe la finestra di lancio perfetta per il titolo, che in quel momento sarebbe distante sia dall'anniversario di Honkai Star Rail che da quello di Genshin Impact: questo significa che eventuali eventi o grossi update (inclusa la prossima regione di Genshin) sarebbero lontani dal day one di ZZZ. Si tratta inoltre di un mercoledì, il giorno della settimana in cui Hoyoverse è sempre solita pubblicare i suoi giochi o gli aggiornamenti più importanti.

Insomma, ci sono buone probabilità che si tratti dell'effettiva data di lancio e che non manchi molto all'annuncio ufficiale da parte della software house. Nel frattempo, in questi giorni si stanno svolgendo ben due Closed Beta di Zenless Zone Zero: una su PC/mobile e l'altra su PlayStation 5.

