Quando escono Assassin's Creed codename Hexe e Jade?

Durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre il colosso francese ha rivelato il futuro di Assassin's Creed, il suo franchise più famoso. Tra gli annunci fatti ci sono anche Hexe e Jade, i nomi in codice per due nuovi titoli della serie: quando escono questi giochi?

Ubisoft non ha rivelato le date ufficiali di Assassin's Creed Hexe e Jade, ma ha fatto capire molto chiaramente quali saranno le prossime tappe. Il 2023 sarà l'anno di Assassin's Creed Mirage, il capitolo con protagonista Basim che tornerà alle radici stealth della saga; il 2024 invece sembra figurarsi come anno di transizione, premessa che potrebbe dare spazio a Jade, gioco open world ambientato in Cina e destinato alle piattaforme mobile.

Per quanto riguarda Hexe, sappiamo che la piattaforma Assassin's Creed Infinity (ecco cos'è e come funziona Assassin's Creed Infinity) e Assassin's Creed Red, ambientato nel Giappone feudale, non arriveranno prima del 2025. Possiamo così presupporre che lo stesso varrà per il misterioso capitolo i cui eventi probabilmente saranno basati sulla caccia alle streghe nell'Europa medievale.

A prescindere da quella che sarà la programmazione ufficiale, per cui non dovremo far altro che attendere pazientemente, l'universo di Assassin's Creed è pronto per una nuova parte del suo viaggio decennale, che nei prossimi anni lo vedrà protagonista con tanti e differenti giochi, su tutte le piattaforme.