Quando escono Assassin's Creed Mirage e The Crew Motorfest? Leaker cita un rinvio interno

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle immagini leak di Avatar Frontiers of Pandora, la 'gola profonda' ScriptLeaksR6 torna alla carica sui social per informarci che Ubisoft avrebbe deciso di posticipare il lancio di Assassin's Creed Mirage e The Crew Motorfest.

Stando a quanto sostenuto dalla fonte anonima sui social, i problemi che starebbero interessando lo sviluppo di Assassin's Creed Mirage e del prossimo capitolo della serie racing di The Crew avrebbero spinto i vertici di Ubisoft a optare per un 'rinvio interno', ossia per un posticipo delle tempistiche di commercializzazione previste dal publisher transalpino ma non ancora ufficializzate per i due titoli.

Le recenti indiscrezioni su AC Mirage davano l'avventura di Basim Ibn Ishaq in uscita tra giugno e agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per quanto riguarda i bolidi dell'open world di The Crew Motorfest, invece, la partenza della prossima esperienza arcade racing di Ubisoft e Ivory Tower dovrebbe avvenire più avanti nel 2023 sulla medesima rosa di piattaforme dell'avventura di Assassin's Creed ambientata nella fiorente Baghdad del nono secolo.

In attesa di un chiarimento da parte del colosso videoludico francese, vi ricordiamo che di recente ScriptLeaksR6 ha suggerito l'imminente approdo di Ubisoft+ su console Xbox, forse su Game Pass.