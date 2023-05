Sono sicuramente due tra i videogiochi Ubisoft più attesi degli ultimi tempi, ma quando escono Avatar Frontiers of Pandora e Assassin's Creed Mirage? Proviamo a fare chiarezza con le informazioni emerse recentemente.

Avatar Frontiers of Pandora è disperso da tempo ma il publisher francese ha confermato che il gioco arriverà durante l'anno fiscale in corso, questo vuol dire che il lancio è fissato nel periodo che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024, una finestra piuttosto estesa in realtà. Il gioco di Avatar potrebbe arrivare in tempo per Natale o magari uscire nei primi mesi del prossimo anno.

Assassin's Creed Mirage è ugualmente atteso per quest'anno fiscale, inizialmente si parlava di un lancio previsto per il mese di agosto ma a quanto pare Assassin's Creed Mirage è stato rimandato a ottobre e secondo alcune voci non è escluso un ulteriore rinvio a novembre, in quella che è la finestra di lancio classica (e più redditizia) della serie.

In entrambi i casi ne sapremo di più durante l'evento Ubisoft Forward del 12 giugno, sia Avatar Frontiers of Pandora che Assassin's Creed Mirage saranno presenti insieme agli altri giochi Ubisoft previsti per quest'anno fiscale tra cui The Crew Motorfest, XDefiant e Tom Clancy's Rainbow Six Mobile.