Quando escono Death Stranding, AC Mirage e RE4 per iOS, girano solo su iPhone 15 Pro?

Durante l'evento Apple di presentazione dei nuovi iPhone 15 è stato annunciato l'arrivo di giochi AAA su iPhone in versione nativa, al momento sono quattro i giochi annunciati: ecco quali sono, quando escono e che telefono serve per farli girare.

I giochi annunciati il 12 settembre in arrivo su iPhone al momento sono quattro: Death Stranding Director's Cut Edition, Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake e Assassin's Creed Mirage. Questi giochi gireranno in versione nativa e sfrutteranno la potenza del chip A17 Pro, non ci sono dettagli sui contenuti dei singoli giochi, che dovrebbero comunque essere gli stessi delle versioni per PC e console.

Assassin's Creed Mirage è atteso per la prima metà del 2024 mentre Death Stranding Director's Cut Edition, Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake usciranno più avanti entro la fine di quest'anno. Tutti i giochi citati funzionano solo e unicamente su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, non è chiaro se verranno prodotti porting o versioni compatibili anche con iPhone di vecchie generazioni, ma questa ipotesi appare decisamente improbabile.

Infine, nessun accenno al prezzo, non sappiamo se i giochi debutteranno come parte del catalogo Apple Arcade o se verranno venduti singolarmente su App Store, immaginiamo che la decisione spetterà ai singoli publisher.